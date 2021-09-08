Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan ev sahiplerine "kiraları makul seviyede tutun" çağrısı Açıklaması
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan ev sahiplerine "kiraları makul seviyede tutun" çağrısı Açıklaması

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan ev sahiplerine 'kiraları makul seviyede tutun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerin kaldığı evlerin sahiplerine seslenerek kira artışlarını makul seviyede tutmalarını istedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerin kaldığı evlerin sahiplerine seslenerek kira artışlarını makul seviyede tutmalarını istedi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimi heyecanla bekleyen öğrencilerden kira artışıyla ilgili pek çok şikayet aldığını belirtti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Ev sahiplerinden beklentilerimiz, şehre gelen öğrencileri kendi evlatları gibi görmeleri ve kiraları onları zorlamayacak makul seviyede tutmaları. Çünkü Antalya'mıza da bu yakışır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan ev sahiplerine "kiraları makul seviyede tutun" çağrısı Açıklaması - Haberler
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