Akdeniz İhracatçı Birliklerinden Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin ihracatçıları rahatlatacağını belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin ihracatçıları rahatlatacağını belirtti.

Uğur, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı krizin etkileri daha da derinleşmeden açıklanan ekonomik tedbir ve desteklerin ülke olarak sıkıntıları atlatmayı kolaylaştıracağını bildiren Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içinde yer alan, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi, SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelemesi ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, istihdamın devamlılığı için 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli hamlelerdir."

Bu süreçte, finans kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Finans kuruluşlarının da bu geçiş sürecinde üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesini, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan kaçınmasını bekliyoruz. Bu zorlu süreçte Türk ihracatçıları olarak bizlere düşen tüm şartlarımızı ortaya koyarak çalışanlarımıza sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmektir. Ülkemizin geleceği, halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak memnuniyetle karşılıyoruz."

Kaynak: AA