Akdeniz Bölgesi'nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı Arttı

Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, nisan ayında 29,8 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı sektörel bazda ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Birliğin yılın ilk 4 ayında 116 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Uğur, şu bilgileri verdi:

"Akdeniz Bölgesi'nden nisan ayında 29,8 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi. Nisan ayında değer bazında ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde, bayan dış giyimin yüzde 49 payla ilk sırada, bay dış giyimin yüzde 15 ile ikinci sırada, ev tekstili ise yüzde 14 ile ise üçüncü sırada yer aldı. 2017 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından pamuklu yatak kıyafetleri, bay iç giyim ve yünlü ev tekstili ihracatında önemli oranda artış kaydedildi."

Nisan ayında değer bazında ihracatı ülkelere göre değerlendiren Uğur, "İspanya yüzde 36 pazar payıyla ilk, Almanya yüzde 21 ile ikinci ve Suudi Arabistan ise yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. 2017 yılı aynı döneme kıyasla, Bulgaristan'a ihracatta yüzde 210'luk değer artışı yaşandı." ifadelerini kullandı.

Uğur, nisanda 87 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, ihracatın yüzden 70'ten fazla kısmının AB 28 bölgesine yönelik olduğunu, Meksika, Umman ve Dubai'ye gerçekleşen değer artışıyla beraber ihracat pazarının da genişlediğini vurguladı.