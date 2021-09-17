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Akçaabat'ta her mahalleye bir park

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Akçaabat'ta her mahalleye bir park

Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki "Her Mahalleye Bir Park" projesini hayata geçiriyor.

Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki "Her Mahalleye Bir Park" projesini hayata geçiriyor.

2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde vaat edilen projeleri tek tek hayata geçiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Her Mahalleye Bir Park" projesini de uygulamaya devam ediyor. "Söz verdiğimiz gibi her mahallemize bir park dedik ve sözümüzü yerine getiriyoruz" diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için tüm ekibimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde canla başla çalışıyoruz. Güzel Akçaabat'ımızın içerisinde ve mahallelerinde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. İhale edilen işlerimizin yapımı başladı. Bazı projelerimizde de ihale süreçlerimiz devam ediyor. Halkımıza vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de 'Her Mahalleye Bir Park' projesi idi. Park Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerimiz kırsal-merkez mahalle ayırt etmeksizin park yapımına uygun yerleri mahallelerimizde tespit etti. Program dahilinde tespit edilen yerlere parklarımızı oluşturuyoruz. Zemin çalışmaları, oyun gruplarının yerleştirilmesi, kamelya, oturma alanları gibi kent mobilyalarının yerleştirilmesi ve çevresi peyzaj düzenlemesinin yapımının ardından donanımlı çocuk oyun parklarımızı halkımızın kullanımına sunuyoruz. Bu parklarda insanlarımız hem hoşça vakit geçirecek hem de çocuklarını güvenli bir şekilde oyun oynatma imkanına sahip olacaklar. Akçaabat sınırları içerisinde Akçaabat Belediyesinin hizmetlerinin gitmediği hiçbir yer kalmayacak" şeklinde konuştu.

Mahallelere hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini ve gittikleri mahallelerde yapılan hizmetleri görmenin kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Ekim, "Göreve geldiğimiz ilk günkü gibi aynı heyecan ve aynı azimle gece gündüz demeden çalışarak en güzel hizmetleri sunmaya gayret gösteriyoruz. Mahallelerimize yaptığımız oyun gruplarının yanında spor alanları ve sosyal yaşam alanları da oluşturuyoruz. Her mahalleye bir park projemiz kapsamında mahallerimizde uygun alan varsa buralara çocuk oyun parkının yanında her bir vatandaşımızın spor yapabileceği spor aletleri yerleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimiz için basketbol, voleybol ve futbol oynayabilecekleri sahalar oluşturuyoruz. Gayemiz vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak. Vatandaşımızın derdini kendimize dert, isteğini kendimize talimat kabul edip insanın olduğu her yere hizmet götürmeye ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Akçaabat'ta her mahalleye bir park

Akçaabat'ta her mahalleye bir park

Akçaabat'ta her mahalleye bir park

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Haber: Akçaabat'ta her mahalleye bir park - Haberler Spor
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