Akbank'tan kazandıran WinWin Hesap

Akbank, birikim yapmak isteyen müşterileri için WinWin Hesap ürününü hayata geçirdi.

Akbank, birikim yapmak isteyen müşterileri için WinWin Hesap ürününü hayata geçirdi.

Bankanın açıklamasına göre, Akbank Mobil üzerinden WinWin Hesap açan müşteriler artık yaptıkları harcamalar ve ödemelerle mevcut faizlerini yükseltme imkanına sahip oluyor.

Yeni mevduat ürünü WinWin Hesap sayesinde müşteriler, vadesiz hesaplarından gerçekleştirdikleri EFT/havale, kira, site aidatı, fatura, bağış, eğitim gibi ödeme işlemleri ve banka kartından yaptıkları alışveriş harcamalarıyla birikimlerine ek faiz kazanabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, WinWin Hesap sahibi müşterilerin, birikim tutarları çok yüksek olmasa ve ilgili ay içinde ödeme işlemi gerçekleşmese de yüzde 16,50 gibi yüksek bir faiz oranından yararlanabildiğini belirtti.

Söz konusu oranın hesaba günlük işlediğini ve bu sayede müşterilerin aylık kazancının arttığını kaydeden Oğuz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu faiz oranını daha da yükseltmek isteyen müşterilerimiz, ay boyunca vadesiz hesaplarından yapacakları ödeme ve banka kartından yapacakları harcama tutarlarına göre, WinWin Hesap ortalama bakiyesi üzerinden bir ek faiz hak ediyor, faiz tutarı sonraki ayın ilk iş gününde toplu olarak hesaplarına yansıyor. Sonuçta rutin bankacılık ödemeleriniz ile finansal işlemleriniz WinWin Hesap ile ek faize dönüşüyor ve hesabınızın oranını yüzde 18'e kadar yükseltmek mümkün oluyor."

"Ödemelerle de kazandırıyoruz"

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise yeni ürünün otomatik fatura talimatı ve düzenli ödeme işlemlerinde ek faiz fırsatı sunduğunu bildirdi.

Akbank Mobil'de müşterilere birçok yenilikçi ürün sunarak onların finansal hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını anlatan Yüce, şu bilgileri verdi:

"Müşterilerimizin Akbank Mobil'den açabilecekleri WinWin Hesap da bu vizyonumuzu yansıtan en yeni ürünümüz. Müşterilerimiz hesaplarını açtıktan sonra yine Akbank Mobil'den güncel faiz oranlarını, ek faiz kazanmak için yapmaları gereken finansal işlem tutarını ve hatta geçmiş işlemlerine göre onlar için önerdiğimiz işlemleri son derece yalın ekranlarla görüntüleyebiliyor, kazançlarını yönetebiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan