Akbank'tan İlk Çeyrekte 1,7 Milyar Lira Konsolide Kar

Akbank, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 694 milyon lira net konsolide kar elde etti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın, yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bankacılık sektörünün, ekonominin en güçlü destekçilerinden olduğunu bildirdi.

Binbaşgil, 70 yıldır istikrar ve güvene dayalı bankacılık anlayışlarıyla, ciddiyet ve disiplinleriyle ekonomiye desteklerini sürdürdüklerini kaydederek, "Bu dönemde etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz, sağlıklı büyüme performansımız da her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk üç ayında aktiflerinin 348 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisini veren Binbaşgil, geçen yılın sonuna kıyasla mevduatlarını yüzde 4,8 artırarak 211 milyar liranın üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Binbaşgil, "Bankamız, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. 225 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 278 milyar lira kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Takipteki kredi oranımız sağlıklı büyümemizin göstergesi"

Binbaşgil, aktif kalitesinin bankanın önemli öncelikleri arasındaki yerini koruduğunu belirterek, "Takipteki kredi oranımız bu dönemde yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. Sektör ortalamasının altında olan bu oran, sağlıklı, nitelikli ve disiplinli büyüme performansımızın bir göstergesi. Yılın ilk üç ayı sonunda krediler için ayırdığımız karşılıklar, donuk alacaklarımızın üzerinde, yüzde 154 seviyesinde gerçekleşti." değerlendirmelerinde bulundu.

Hakan Binbaşgil, Akbank'ın Türkiye ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürmek için yurt dışından iyi koşullarda yurt dışı finansman sağladığını bildirdi.

Akbank'ın ilk çeyrekte uluslararası piyasalardan 400 milyon dolar sermaye benzeri tahvil, 1,2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi, 795 milyon dolar seküritizasyon finansmanı sağladığını aktaran Binbaşgil, yurt dışından toplamda 2,4 milyar dolar tutarında finansman sağlaklarını kaydetti.

Binbaşgil, "Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Akbank'ın yurt dışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu iki işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

"7. kez Türkiye'nin en değerli bankasıyız"

Binbaşgil, Akbank'ın kurulduğu günden beri en önemli sorumluluğunun müşterilerinin güvenini ve memnuniyetini sürdürmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankamızın kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutladığımız bu önemli yılda, Brand Finance tarafından 7. kez üst üste Türkiye'nin En Değerli Banka Markası olduk. Bu istikrarlı performans, sürdürülebilir başarı vizyonumuzun bir göstergesi. Geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunma arzusuyla, sektörümüzde önemli bir kilometre taşı olacak yeni şube modelimizi de bu yıl hayata geçirdik. Bu yeni şube modelimizin hem müşteri memnuniyetine hem de rakamlarımıza yansıdığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bankamızın ve ülkemizin geleceği için inovasyon çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli süreçte en önemli değerimiz, Türkiye'nin en nitelikli bankacıları olan Akbanklılar olacak; böylesine başarılı ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum."

Akbank'ın Seçilmiş Finansal Göstergeleri (25 Nisan 2018)



Milyar TL 31.03.2018 31.12.2017



Toplam Aktifler 348,5 341,6



Toplam Krediler (*) 278,5 267,0



Mevduat 211,2 201,5



Takipteki Krediler Rasyosu 1,9% 2,1%



Net Kar (31.03.2017) 1,7 1,5



(*) Gayrinakdi krediler ve finansal kiralama alacakları dahildir.