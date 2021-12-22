Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompaya değil ÖTV'ye yansıyacak - Haberler Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompaya değil ÖTV'ye yansıyacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Karara göre fiyatlarda kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim artık ÖTV tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu. İndirim için kalan ÖTV marjı benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

Karara göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (4)
Murat ÖREN:Dokuz lira olan LPG sekiz doksana düşecek. Hayırlı olsun. Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
mert yıldırım:Hahahaha , sadece gulesi geliyor insanın , memlekette neyin fiyatı arttığında indirime gidilmiş Cevap Yaz 4 18 Yayından Kaldır
Ted Mosby:Türkiye'de hiçbir mal veya hizmetin fiyatı düşmez. Bunu asla unutmayalım. Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
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