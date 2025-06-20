AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam mı geldi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 20 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 20 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 21 Haziran 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,51 TL, motorine ise 3,30 TL zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.

Benzin ve motorine zam mı geldi

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış yaşandı. 21 Haziran 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,30 TL zam yapıldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorine zam mı geldi

20 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27 TL

LPG: 24.49 TL

Güncel akaryakıt fiyatları

20 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

20 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59 TL

LPG: 24.94 TL