AK Partili Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin - Haberler Ekonomi
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AK Partili Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

AK Parti'nin sivri ismi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 14.4'lük zammı eleştiren muhalefet milletvekillerine bir çağrıda bulundu. "Madem zor dönemden geçiyoruz" diyen Tayyar, vekilleri yüzde 30.5'lik zamdan feragat etmeye davet etti.

Son dönemde sosyal medyadan hem partisine hem de muhalefete yaptığı eleştirilerle gündem olan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 14.4'lük zamma itiraz eden muhalefet milletvekillerini hedef alan Tayyar, bir çağrıda bulundu.

"2022 ZAMMINDAN FERAGAT EDİN"

Milletvekili maaşlarına yüzde %30.5 zam yapılacağını belirten Tayyar, "Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam %14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için %30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?"

AK Partili Tayyar'dan muhalefet vekillerine teklif: Maden zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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