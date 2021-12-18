AK Partili Şamil Tayyar, 'Aman dikkat' diyerek uyardı: Yüksek kurdan daha tehlikeli

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.

Tayyar, dün yaptığı paylaşımda, 'dış güçlerin ekonomik saldırıları' sözleriyle ilgili, "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak" ifadelerine yer vermişti. Tayyar devamında, "Vücuttaki 'mikrop' gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır" demişti.

TAYYAR: SOSYAL GERGİNLİK DERİNLEŞİYOR

Tayyar, bugünkü paylaşımında ise döviz kurundaki yükseliş, artan hayat pahalılığı ve belirsizlik ile ilgili paylaşımda bulundu. Tayyar, "Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar" ifadelerine yer verdi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat."

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