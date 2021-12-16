AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz - Haberler Ekonomi
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AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma gündem oldu. Muhalefetin ekonomik anlamdaki eleştirilerine kürsüden yanıt veren AK Partili Samancı, "Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

2022 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı söz aldı.

MUHALEFETİN "EKONOMİK KRİZ" ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Ekonomik krizle ilgili eleştirileri yanıtlayan Samancı'nın, "Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" sözleri gündem oldu.

"BU HALKA BOYUNDURUK VURAMAYACAKSINIZ"

Samancı konuşmasında şunları söyledi: "20 yıldır terörle mücadelede şu anda gelinen noktada terörün beli kırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terör de dahil tüm terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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