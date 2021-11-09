AK Partili Özkan'dan "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç - Haberler Ekonomi
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AK Partili Özkan'dan "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Milyonlar asgari ücrete yapılacak 2022 zammına kilitlenirken, zammın beklenenden yüksek olacağı kulislerde sesli bir şekilde dillendirilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını ifade etti. "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna da yanıt veren Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç. Endişe etmeyin" dedi.

Asgari ücrette 2022 zammı için nefesler tutuldu. Yeni yıla az bir zaman kala asgari ücret için siyasi partiler ve sendikalardan zam tahminleri yapılmaya başlandı. Henüz zam pazarlıkları resmi olarak başlamazken enflasyon ve TÜİK gibi mevcut veriler göz önünde bulundurularak 2022 asgari ücret zammının, beklenenden de daha yüksek olacağı kulislerde konuşuluyor.

Bugün son olarak Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, asgari ücret tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Aslı Hünel'in birlikte sunduğu Günaydın Türkiye'de konuşan Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15, yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranında biz zam yaparak getirmişiz. Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK'in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor. Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır.

AK Partili Özkan'dan 'Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?' sorusuna yanıt: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuçAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan.

Orada da görülecektir ki inanın belki de, 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyonun yüzde 50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim. Buradan elde edebileceğimiz sonuç şudur, inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim."

Cem Küçük'ün "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusu üzerine Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (5)
Qwe Qwe:Bu yabancılar ülkeden gitmeden hicbirsey olmaz. Kiralar aldı başını gitti. Gıda yetişmiyor. 80 milyonluk ülke oldu 100 milyon. Üretimleri yok sadece tüketiyorlar. Herşeyin fiyatı arttı çünkü talep arttı. Ürün az yetmiyor. Sigortasız her işe giriyorlar 2500/3000 TL ye. Asgari ücreti 5000 yapsan nolur. Bizim fırsatçı milletimiz ne de olsa en az 5000 maaş alıyor diye herşeye zam yapar kirayı artırır. Daha kötü olur herşey. Çözüm asgari ücrete zam yapmak değil. Temelden çözmek gerek. Yine yap zammı
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Güray Dilli :Seçim yaklaşıyor ya . Oy hesapları başladı. Elektrik bedellerinden Trt payı vb yi çıkarmalar, asgari ücreti arttırmalar. Enag ( Halkın enf ) enflasyonu % 50 . Bu rakama yakın arttırım yapacakmısınız ? Bütçeye 1.5 trilyondan fazla vergi toplama hedefi konulmuş. Kırkmilyara yakın garantili yol,köprü vb geçişlerine para ayrılmış. Demek ki vereceğiniz zam , yükselen enflasyonla yine kadük kalacak. Sıtmaya razı ediliyoruz yine
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ferfer :4 kişilik bir ailenin yeterli,dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan aylık tutar 3093 tl ,buna faturaları,kirayı çocuk bakımını eklerseniz 6 bin tlye yakın bir tutar çıkar oda asgari seviyedir bu tutarın altı ne müjdedir ne övünülecek bir iştir sadece insanları kandırmak ve umut tacirliğidir nokta.
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