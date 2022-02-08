AK Partili isimden elektrik faturalarıyla ilgili tartışma yaratacak sözler: Paylaşılan faturaların bazıları yalan

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Independent Türkçe'de Ankara Masası programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayvalı, son dönemlerde sosyal medyanın da gündemine oturan elektrik faturalarıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

"BAZILARININ YALAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisine zamdan önce ve sonra gelen faturaları örnek gösteren Ayvalı, "Son dönemde elektrik meselesi çok tartışılıyor. Ben bazlarının da açıkçası yalan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim evde ortalama 3+1 110-115 metrekare bir ev. Normalde bana gelen fiyat geçen ay 171'di bu ay 242. Yani aşağı yukarı zam ortalamasında gelmiş. Annemler babamlar da bizde. Gündüz de var. Süpürge ve kettle sürekli çalışıyor yine 242 geldi. Tamam gereksiz açmıyoruz ama hani öyle seferberlik edilmiş bir durum da yok. Ben bazılarının… Yine buradan özellikle söyleyeyim çünkü muhalif medya manipüle ediyor. ' Çok ucuzmuş diyorlar AK Partililer gerçeklikten kopmuş' diye. Hiçbir zaman ucuz demedik. Ekonominin en iyi olduğu dönemde de asgari ücret yeterlidir demedik. Ama iktisadi ve siyasi muhasebe her zaman yaptık ve devletin ortaya koyduğu tutumları söylemek durumundayız" şeklinde konuştu.

ÜNLÜ İSİMLERE GÖNDERME

Açıklamasının devamında sosyal medyadan elektrik faturalarını paylaşan ünlü isimlere de gönderme yapan Ayvalı, şöyle devam etti: "Bu noktada da geçen ay 300 lira gelmişti bu ay 2 bin lira geldi şeklinde faturalar paylaşılıyor. Ben bunların çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. Bu anlamda bir provokasyon da aldı yürüdü şimdi sanatçılar vs…"

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