AK Partili Canikli: Faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden...
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AK Partili Canikli: Faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve isabetli öngörüsü sonucu faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden çıkamazdı, çökerdi.

AK Partili Canikli: Faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden...
08.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve isabetli öngörüsü sonucu faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden çıkamazdı, çökerdi. Parasal sıkılaştırmaya gidilmeyerek faizlerin düşürülmesi ekonomik göstergelerin hızla, pandemi öncesine dönüşünü ve ekonominin şahlanmaya devam etmesini sağlamıştır" dedi. 

AK Partili Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 2004 yılından beri, her yıl kriz tellallığı yapıldığını belirtti. Canikli, "Geldi, gelecek dediler. O kriz hiç gelmedi. Yine de vazgeçmediler, halende kulaklarına fısıldanan fitne tohumlarını saçmaya devam ediyorlar. Boşuna beklemeyin, 100 defa sonuç alamadınız, 101'inci kez de efendileriniz hayal kırıklığı yaşayacak. ve Türkiye kararlılıkla yoluna devam edecek, menziline ulaşacak İnşallah. Bazıları kafalarını kuma soksa da beyazı siyah olarak göstermeye çalışsalar da güneş balçıkla sıvanmıyor. 18 yılda Türkiye büyüdü, zenginleşti, güçlendi. Tüm vatandaşların hayat standardı inanılmaz şekilde yükseldi. Herkes, her aile kendi durumunu değerlendirsin. 18 yıl önceki ekonomik gücü ve hayat standardı neydi, bugün hangi seviyede" dedi.

Koronavirüs sürecinde ABD Merkez Bankası'nın 2,5 trilyon dolar ek parasal genişlemeye başvurduğunu belirten Canikli, "2,5 milyar değil, 2,5 trilyon dolar para bastı. Benzer bir durum Avrupa için de geçerli. Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaya enjekte ettiği likidite 2,3 trilyon avroyu aştı. Hem Amerika'da ve hem de Avrupa'da faiz oranları sıfıra doğru ilerliyor, reel faizler negatif olarak uygulanıyor. 2008 krizinde de hem ABD ve hem de AB aynı genişletici ekonomik politikaları uygulamışlardı. 2008 krizinde ABD Merkez Bankası piyasaya ilave 4 trilyon dolar likidite sağlamıştı. Elbette T.C. Merkez Bankası da bu dönemde parasal genişlemeye başvurdu. Ancak piyasaya sağlanan bu likidite, ABD Merkez Bankası'nın sağladığı likiditenin sadece iki binde biri kadar. Evet pandemi sürecinde ABD Merkez Bankası, T.C Merkez Bankası'ndan tam 2000 kat daha fazla likidite sağlamıştır. Tüm bu gerçekler ortadayken, IMF ve benzeri kuruluşların şablon ekonomik programlarının otomatik pilotu olmaktan öteye geçemeyen ve ekonomik kapasitesi olmayan bazı kadrolu baykuşlar bu parasal genişlemeyi eleştiriyorlar" diye konuştu.'EKONOMİNİN ŞAHLANMAYA DEVAM ETMESİNİ SAĞLADI'"Böyle bir dönemde parasal genişleme olmayınca faizler yükselir. Kredi faizleri yüzde 25'in üzerine çıkar" diyen AK Partili Canikli, şunları kaydetti:

"Bu faiz oranı ile otomobil, beyaz eşya, konut ve diğer tüketim ürünlerine talep artışı olmaz, özellikle yatırımcı firmaların bu kadar yüksek faizle yeni yatırım yapmaları mümkün olmaz, yüksek finansman maliyeti nedeniyle binlerce şirket iflas ederdi. Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve isabetli öngörüsü sonucu faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden çıkamazdı, çökerdi. Üretim dibe vururdu, işsizlik yüzde 40'ları aşardı, alacaklarını tahsil edemeyen bankacılık sistemi büyük yara alırdı. Yani, faiz geliri elde eden yerli ve yabancı sermaye sahipleri hariç herkes kaybederdi, Türkiye kaybederdi. Parasal sıkılaştırmaya gidilmeyerek faizlerin düşürülmesi ekonomik göstergelerin hızla, pandemi öncesine dönüşünü ve ekonominin şahlanmaya devam etmesini sağlamıştır."


Kaynak: DHA

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