AK Partili Bülent Turan: Türkiye'de şu an kriz var kabul ediyorum, bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle - Haberler
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AK Partili Bülent Turan: Türkiye'de şu an kriz var kabul ediyorum, bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisinin durumuna değindi. Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız" diye konuştu.

Habertük TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum" derken, "Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle" ifadesini kullandı.

"DÜNYADA HER ÜLKEDE BENZER KRİZLER VAR"

Pandemiden kaynaklı konjonktürel bir sorun olduğunu söyleyen Turan, "Dünyada her ülkede benzer krizler var az veya çok. Çok güçlü ekonomilerde daha az hasar var" diye konuştu.

"HASARIN AZALTILMASI İÇİN ADIM ATMA İHTİYACI DUYDUK"

"Bizim gibi kırılgan ekonomilerde daha fazla hasarlar var. Bu gayet doğal. Biz bu sorunun azaltılması, hasarın azaltılması için adım atma ihtiyacı duyduk" değerlendirmesinde bulunan Turan şu ifadelerle devam etti:

"Dövizi tek başına düşürdük. Muazzam bir artış seyri varken hatta arkadaşlarımız bile bir umutsuzluğa kapılmışken, bir özel toplantı sonrası havanın değiştiğini gördük. Nasıl ki kur artık Türkiye'de bir kriz olmaktan çıktıysa, çok kısa süre içerisinde göreceksiniz enflasyon da çıkmaya başlayacak. Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Bülent Turan, AK Parti, Ekonomi, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Mehmet Vatandaş:

bedelini niye millet taşısın?? sefasını kiminle sürdünüzse cefasını da onunla çekin...

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M Key:

dövizi 7,8 den 18 e çıkarıp sonra 13,5 a milleti razı etmeyi başarı mı sayıyorsun sn bülent turan?

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engin çakıcı:

3 ay önce 7 lira olan Döviz 14 lirada durmuş :)))

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