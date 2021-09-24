AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz' - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi- Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Alevi öğrencilerle arasında yaşandığı iddia edilen diyaloglara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberler i dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir." - ANKARA

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