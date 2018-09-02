AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan Açıklaması

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Yapılanma ve ekonomik gelişmeler ele alındığı zaman terörden uzaklaştıkça nasıl bir kalkınmanın içerisine girdiğimizi hep beraber görmekteyiz." dedi.

Bir otelin açılışı için Cizre'ye gelen İl Başkanı Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yapılan bir yatırımın açılışı için geldiklerini belirtti.

Huzurun olmadığı bir ortamda yatırımların olmasının mümkün olmadığını ifade eden Erkan, "Cizre hem kültürü, yaşantısı, hem de kadim insanlarıyla tüm bölgeye yön vermeyi başarmış çok mühim bir yerleşim yeri olmasına rağmen uzun bir zamandır terörden dolayı maalesef istediğimiz şekilde bir yapıya kavuşamadı ama özellikle terör operasyonlarından sonra huzurun ve istikrarın gelmesinden sonra bu tür yatırımların da sıklıkla arttığını görmekteyiz. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası ve vergi dairesinden ticari verilere bakıldığında son bir yıldır Cizre'de birçok şeyin değiştiğini görmek mümkündür." dedi.

Cizre'nin hakkettiği değere yeniden kavuşmasını istediğini aktaran Erkan, şöyle konuştu:

"Özellikle belediye yönetiminin devletimiz ve hükümetimiz tarafından desteklenmesinden sonra Cizre'nin eski ihtişamına kavuşacağına, eski büyük yapıya kavuşacağına da inancımız sonsuzdur. Yerel yönetimlerle demokrasi arasında çok büyük bağlantılar vardır. Kuvvetli bir yerel yönetim beraberinde kuvvetli bir demokrasiyi getirir. Vatandaşın ve bireyin doğrudan yönetime katılmasına olanak sağlayan yerel seçimlerde insanımızın kendi iradesini başka yere ipotek etmemesini rica ediyoruz. Yapılanma ve ekonomik gelişmeler ele alındığı zaman terörden uzaklaştıkça nasıl bir kalkınmanın içerisine girdiğimizi hep beraber görmekteyiz. Ben bu çerçevede inanıyorum ki inşallah yerel seçimlerden sonra da daha farklı bir Cizre ile huzura doğru bir adım atmış olacağız."

"Bizim en büyük hedefimiz bu toplumun huzurunu yeni baştan kazanmaktır." diyen Erkan, şöyle devam etti:

"Biz yüz yıllar ve bin yıllar boyunca kardeş yaşamayı başaran bir toplumuz. Çok kültürlülüğün en güzel örneklerini biz bu topraklarda yaşadık. Birçok farklı mezhepten grubun bin yıllar boyunca kardeşçe yaşadığı bu ortamda her ne hikmetse kırk yıldır biz o kardeşliği kaybettik. Biz o huzuru kaybettik ve bu manada ben bütün toplumun gençlerine bunu sorgulamalarını istiyorum. Her nedendir ki kırk yıldır bu toplumun huzuru kaçtı. Bu topraklarda PKK'nın varlık göstermesi ile beraber kaçan huzurun nasıl tesis edileceğini de yine en iyi bilen bu toplumun kendisidir. Biz yıkılan şehirleri yeniden imar edebiliriz. Yıkılan caddeler, yollar yeni baştan yapılır ama bu toplumun kaybolan huzurunu ve kaybolan evlatlarını geri getirme imkanımız olmaz. O yüzden bütün toplumun bu huzura sahip çıkmasını rica ediyoruz."