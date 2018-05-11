Gençlik Kolları Kongresi Öncesi Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Dinletildi: Eroğlu Erdoğan
Ankara'daki Gençlik Kolları Kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı 'Eroğlu Erdoğan' ilk kez vatandaşlara dinletildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan'ın seçim şarkısı olan 'Eroğlu Erdoğan' ilk kez vatandaşlara dinletildi. Şarkının başlangıcında, Erdoğan, İstiklal Marşı'nın 3. kıtasını okuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"SİZ HAYATINIZDA MARMARAY YAPABİLDİNİZ Mİ?"
"Kongre salonu sizleri almıyor maşaallah. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin Genel Merkez Gençlik Kongresi'ne gelen siz değerli kardeşlerimi, gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yola çıkarken böyle demiştik. 16 yıl önce böyle demiştik, şimdi yine böyle diyoruz. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3 buçuk kat büyüttük. Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Başörtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız? Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu."
"BU MİLLETİN HUZURUNA KAST EDENLERE BURALARI ZİNDAN EDERİZ"
"Benim şimdi sizlerden bir ricam var. Nedir o? Bizim rabiamızı biliyoruz değil mi? Biz 81 milyon milleti bir görüyoruz. Neden, bizi yaratan Allah hepimizi bir görüyor da ondan. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak, tehditlerle benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu'yu atık su kanalları gibi böldüler. Parçaladılar. Derslerini verdik mi? Verdik. İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Girdik. Bu milletin huzuruna kast edenlere buraları zindan ederiz, zindan. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz."
ERDOĞAN'IN SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU
Partinin kampanya sürecinde meydanlarda dinleteceği ilk şarkı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşıldı.
Salonda, Ceyhun Çelikten tarafından seslendirilen "Er oğlu Erdoğan" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.
Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.
İşte o şarkının sözleri;
EROĞLU ERDOĞAN
BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM
HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM
KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM
YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM
KUTLU BİR TOPRAK
ŞANLI BİR ECDAT
TARİH BİZSİZ YAZILMIYOR
DURMADIK BİZ HİÇ
HEP YOLA DEVAM
HİZMET AŞKI HİÇ BİTMİYOR
YERLİSİYLE MİLLİSİYLE
VATAN MİLLET EL ELE
YEDİ DÜVEL GELSEDE
BÜYÜK CUMHUR SENİNLE
VARMAK İÇİN MENZİLE
KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE
BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ
EROĞLU ERDOĞAN'I
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
ZÂLİMLERE KORKU SALAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
ZÂLİMLERE KORKU SALAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
ZÂLİMLERE KORKU SALAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN