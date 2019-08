AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, vatandaşlarla bayramlaştı

15.08.2019 00:24

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yatkın ve partililerle ilk olarak Bulanık'ı ziyaret eden Şimşek, partisinin ilçe başkanlığındaki bayramlaşma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Bulanık ilçesinde AK Parti hükümeti olarak çok güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl yirmi köyümüzün kilitli ve parke taşı yapıldı. Bütün köylerde kilitli parke taşı yapımına başlanacaktır. Grup köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına başladı ve yapılıyor. Bütün bu hizmetler hükümetimiz tarafında yapılıyor. Burada hizmet etmeye geldik ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi

İl Başkanı Rahmetulah Yatkın ise, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik günü olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz ki AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüdür. AK Parti 17 yıldır ülkemizde iktidardır. Ülkemizde ve Muş'ta çok güzel hizmetler yapıyor. Beş tane ilçemiz vardır. Bu ilçelerden üç tanesi AK Parti belediyeciliği anlamda güzel hizmetler yapılıyor. Gönül isterdi ki Varto ve Bulanık belediyesi de AK Parti'den olsaydı, hizmetler yapsaydı. Yanı başımızdaki Malazgirt, bir şantiyeye dönmüş. Neden Bulanık olmasın. Yinede ne olursa olsun hizmet yapacağız. Biliyorsunuz kayyum Bulanık'ın çehresini değiştirdi. İnşallah bizde çok güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Milletvekili Şimşek de, bayramın Bulanık'a, Türkiye'ye ve İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, "Her Bulanık ilçesine geldiğimde büyük bir keyifle ayrılıyorum. Buradan bir seçim atlattık. Malazgirt'te idim, şantiyeye dönmüş. Bugün Malazgirt belediyesine dört tane araç hibe geliyor. Neden Bulanık'a gelmesin. Gönül isterdi ki bu hizmetler Bulanık'a gelsin. Üzüldük, halkın takdiri diyoruz. İnşallah bu halk doğru yolu bulacaktır. Kayyumun hizmetlerini hepimiz gördük. AK Parti'liler olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduk. Bugün bu güzel günde bir arada bulunuyoruz. Her gününüzü böyle bayram tadında geçirmenizi temenni ediyorum. Bunların hepsi sizin yakın ilgisi ve sıcak sevgisiyle oldu. Bulanık halkına ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin hizmetiniz için ordayız, bu koltuğa sizin için oturuyoruz" dedi.

İlçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, daha sonra Yoncalı ve Uzgörür beldesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA