AK Parti Milletvekili Tin: "Dolu ve dondan zarar gören çiftçiler için girişimde bulunacağız" AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu yağışı ve don nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçilere destek sağlanması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu yağışı ve don nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçilere destek sağlanması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale, Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerinde meydana gelen don ve yoğun dolu yağışı sebebiyle bazı üreticilerin ekili alanlarında ciddi hasar meydana geldiğinin kendilerine iletildiğini belirtti.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tin, şunları kaydetti:

"Ekim, dikim alanlarında incelemelerde bulunan, üreticilerimizle birebir görüşen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz Pamukkale'deki kekik ekim alanında don, Çal, Baklan, Bekilli'de ise ay çekirdeği, mısır, üzüm bağları ve haşhaşın lokal yerlerde tabii afete maruz kaldığını belirttiler. Üreticilerimiz müsterih olsun. Tespit çalışması tamamlandıktan sonra aldığımız bilgiler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığımıza konuyu aktararak bölgedeki çiftçilere ekonomik destek sağlanması ve borç ertelemesinin yapılması için girişimlerde bulunacağız. Üreticimizin her daim yanındayız."

Kaynak: AA