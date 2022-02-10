AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın zamlarla ilgili sözleri dikkat çekti: CHP zihniyetinin ürünüdür
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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bir televizyon programında ülkenin gündemi olan zamlarla ilgili konuştu. Çamlı "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi." ifadelerini kullandı.
Elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi ülke genelinde tepki çeken zamların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
AKİT TV'de yayınlanan bir programa katılan Çamlı, vatandaşların belini büken zamlardan dolayı CHP'yi sorumlu tuttu. "@yelizadeley" isimli sosyal medya hesabıyla tanınan milletvekili, katıldığı televizyon programında "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı Amerika'nın dolarıyla, yeşiliyle almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum" sözlerini söyledi.
Ahmet Hamdi Çamlı'nın bu sözleri sarf ederken gülmesi de dikkatten kaçmadı. Öte yandan Çamlı'nın bu açıklamaları sosyal medyada da bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
Meclis'te 2017'de "@yelizadeley" kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının genel kurul salonundan yayın yaptığı, yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı.