AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın zamlarla ilgili sözleri dikkat çekti: CHP zihniyetinin ürünüdür - Haberler
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AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın zamlarla ilgili sözleri dikkat çekti: CHP zihniyetinin ürünüdür

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bir televizyon programında ülkenin gündemi olan zamlarla ilgili konuştu. Çamlı "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi." ifadelerini kullandı.

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi ülke genelinde tepki çeken zamların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKİT TV'de yayınlanan bir programa katılan Çamlı, vatandaşların belini büken zamlardan dolayı CHP'yi sorumlu tuttu. "@yelizadeley" isimli sosyal medya hesabıyla tanınan milletvekili, katıldığı televizyon programında "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı Amerika'nın dolarıyla, yeşiliyle almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum" sözlerini söyledi.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın bu sözleri sarf ederken gülmesi de dikkatten kaçmadı. Öte yandan Çamlı'nın bu açıklamaları sosyal medyada da bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Meclis'te 2017'de "@yelizadeley" kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının genel kurul salonundan yayın yaptığı, yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Eğrioturdoğrukonuş:

Her zaman ki gibi yine çarpıtılmış. Adam bugün CHP yönetimine demiyor. CHP Türkiye'nin ilk partisidir. Biliyorsunuz Osmanlı ile birlikte eski sistem tamamen yoke dildi ve yepyeni bir sistem kurulduı ve bu ülkede ekonominin de Adaletinde temelleri Türkiye'nin ilk partisi CHP tarafından atıldı... Troller anlamaz.

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Hamit Gündoğdu:

Soğuk esprilerini çevrende yap derim. Benden sana sonsuz yuuuuuuhhh!

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