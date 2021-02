AK Parti'li Zengin: Hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan saldırılara ilişkin, "Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum" dedi.

AK Parti'li Zengin, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, geçen hafta Genel Kurul'da HDP'li milletvekillerinin cezaevlerinde kadın mahkumların çıplak arandığına ilişkin iddiaları gündeme getirmesiyle başlayan ve sosyal medya üzerinden kendisine yönelik saldırılarla devam eden sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Zengin, "Son 2 aydır şahsım üzerinden AK Partili kadınlara yönelik profesyonel bir saldırı ile karşı karşıya kaldım. Şahsıma karşı profesyonel bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ben Uşak için, münhasır bir isim için konuştum. Ben dedim ki 'Uşak'ta böyle bir olay yaşanmamıştır.' Onlar da biliyorlar böyle bir olay yaşanmadığını. Fakat onlar bilerek ve isteyerek, AK Parti aleyhine kampanya başlattılar" dedi.

'BENİ HİÇ DİNLEMEMİŞ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Zengin, "Bir terör örgütünün yaptığı kampanyanın parçası haline geldiklerini düşünüyorum. 'Uşak'ta böyle bir hadise yok' dedim. Bir tek cümle nasıl bu hale gelebilir ki? Bunu söylerken de, o olayla ilgili Uşak Valisini arıyorum, İçişleri Bakanını, Emniyet Genel Müdürünü arıyorum ve olayla alakalı ilgili detaylı bilgi alıyorum. Kendim mutmain olmasam zaten bunun olmadığını söylemem. Ben binlerce kadının hayattaki mücadelesine destek verdim. Başörtülü bir kadın olarak benim özel bir hassasiyetim var, ben kendim meseleyi anlamadan nasıl 'olmamış' diye itiraz edebilirim ki?" diye konuştu.'ARADAN AYLAR GEÇİYOR'Konunun, Genel Kurul'da bir HDP'li milletvekili tarafından gündeme getirildiğini hatırlatan ve olayla ilgili bir rapor hazırlandığını belirten Zengin, "Bu rapor neticesinde de bu konunun olmadığını kamuoyuna duyurdular. Başörtülü kadın avukat ifadesinde diyor ki, 'Eğer benim müvekkilimle ilgili bir şey olsa ben kendim bunu ifade ederim. Bu kadınlara yönelik operasyon, 15 Temmuz'dan sonra terör örgütünün yeniden şekillenmeye yeniden yapılanmaya çalıştığı süreçte, yeniden yapılanmanın üstünü örtmek için böyle bir şey yaptılar.' Avukat arkadaşımın tespitine aynen katılıyorum. Aradan aylar geçiyor, kamuoyunun karşısına çıkarak kendilerine böyle bir şey yapıldığını söylüyorlar. Avukatına dahi söylememiş bir meseleden bahsediyorum" dedi. 'TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLİYORUM'Zengin, "Burada yapılmak istenen Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra tamamen onlara yapılan operasyonların üstünü örtmek, yeniden yapılanmalarıyla alakalı konunun deşifre edilmesini örtbas etmek. Konunun özü bu. Ben 'kadının beyanı' meselesini önemseyen biriyim. Hayatım boyunca bunu savundum. İlk beyanlar çok önemlidir. Benim bir insan olmadığımı söyleyenler bile var. Bu kadar ağır saldırıyorlar. Ben bir insanım ve hedef gösteriliyorum. Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum. Bunun bir anlamı yok mu? Söylediğim her konu sadece Uşak ile alakalıdır. Bana Uşak'taki kadınla ilgili laf atılıyor. Genel Kurul'da bağırıyorlar, ben kendi sesimi bile duyamıyorum, o yüzden sesimi yükseltiyorum" dedi.'EN AZINDAN SAVCILIK BAŞVURUSU OLSAYDI'Zengin, mevzuatı çok iyi bildiğini anlatarak, "Bu kadar büyük bir kampanya yapıyorsanız, bir itirazınız olacak, bir savcılık başvurunuz olacak. İş işten geçti her şey oldu bitti, en azından bir savcılık başvurusu olsaydı. Ben Türkiye'de mevzuattakileri çok iyi biliyorum. Gelişmiş ülkelerde neyse aynı mevzuat var. Bu mevzuata dair uygulanan aramada mevzuata aykırı bir şey varsa onun ilk karşısında duracak kişi benim. Ben söylediğim her şeyi somut bilgiler üzerinden söylüyorum. Terör örgütünün yapmaya çalıştığı bir eyleme itiraz ediyorum, o yüzden bu kadar büyüdü. Benim söylediğim şey sonuna kadar gerçektir ve sadece ve sadece Uşakla ilgili meseledir" dedi. 'BAĞLAMINDAN KOPARDILAR'Konun bağlamından koparıldığını anlatan zengin, "Bu konuya dair söylediğim her şey zaman, mekan, şahıs olarak bağlamından kopartıldı. Benim söylediğim şeyleri genellemeyi, kesinlikle kötü niyet olarak görüyorum. Ne siyasal İslam'ı biliyorlar, ne bizi tanıyorlar. Hala bir öfke kusumu var. Bugüne kadar bütün hayatım kadınların haklarını savunarak geçti. Twitter üzerinden saldırıya uğrayan başka siyasi partilerin kadınlarına ben aleni olarak her zaman destek verdim. Başka siyasi partilerden 'ama'sız arayarak destek veren çok oldu. Bu konu 'ama'sız desteği hak eden bir meseledir. Emine Erdoğan Hanımefendi de aradı, ne kadar üzgün olduğunu ve sonuna kadar destek olduğunu söyledi. Meclis Başkanına da sorulan soru üzerine verdiği cevap için de teşekkür ederim. O iğrenç tweeti atan kişinin avukat olması da çok hazindir. Bu konuyla ilgili zaten olması gerekenler yapılacaktır. Lütfen terörün propagandasının parçası olmayın. Bu olay FETÖ'nün çok iyi planladığı, neticesinde de bunun uygulayıcılarına teşekkür ettiği, 'aferin kızlar iyi yaptınız' dediği planlı programlı bir saldırıdır. Bu saldırının hedefi benim. Benim üzerimden bu saldırıyı yapmaya çalıştılar" diye konuştu.'ÇİRKİN TEHDİTLER ALDIM'

Zengin, iffet, namus hayatı boyunca kullandığı kelimeler olmadığını vurgulayarak, "Öyle bir ifade kullanmadım. Siz hangi partidenseniz ona karşı bir tavır alınıyor. Çok çirkin tehditler aldım. En son yaşadığımız şeyler de tepe noktasıdır. Bunda da siyasetçilerin payı vardır. Benimle ilgili çizilen karikatürlere bakmanızı isterim. Bu kadar çirkin şeylere neden diğer siyasi partiler itiraz etmiyor. Kamuoyuna çıkmadan evvel CHP grubundan hiç itiraz gelmedi, İYİ Parti grubundan bir kelimeyle bile itiraz gelmedi" ifadelerini kullandı.

