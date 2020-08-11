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AK Parti'li Milletvekili Akkal, zarar gören bağlarda incelemelerde bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Sarıgöl ve Alaşehir'de fırtına ve yağışlardan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak üreticilerin sorunları dinledi.

AK Parti'li Milletvekili Akkal, zarar gören bağlarda incelemelerde bulundu
11.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:04

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Sarıgöl ve Alaşehir'de fırtına ve yağışlardan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak üreticilerin sorunları dinledi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Lokalinde, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdimç ve yönetim kurulu tarafından karşılanan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Sarıgöl'ün Günyaka ve Kızılçukur mahallelerindeki üzüm bağlarını dolaşarak üreticilerle görüştü ve sorunları hakkında notlar aldı.

"Devletimiz güçlüdür"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal Günyaka Mahallesinde yaptığı açıklamada, "Bu yıl felaketler yılı, bir yandan yağışlar, fırtınalar, diğer yandan orman yangınları. Felaketler Allah'dan gelen afettir. Devletimiz elinden geleni yapacaktır. Devletimiz güçlüdür. Sarıgöl ve Alaşehir'de zarar gören bağları inceledim. Talepleri alıyorum. En az zararla felaketi atlatmaları için girişimlerde bulunacağım. Bölge halkına tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Tamer Akkal'ın ziyaretine, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, yönetim kurulu üyeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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