AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz

12.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:05
AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını tekrar paylaştı. Çelik, kendi mesajında ise "Yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Melania Trump Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu Halil Sezai
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla Cuma Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:09:28. #1.14#
title