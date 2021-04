AK Parti'li Canbey'den, şehit Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki Açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine, "Şehit Aybüke Yalçın öğretmen bedavadan nam sahibi olmadı; bu memleket için can verdi, can. Vatan için can vermekten daha büyük bedel mi, şeref mi olur?