AK Parti'li Avcı ve Günay'dan çiftçilere yönelik açıklama

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, kentteki çiftçilere yönelik 12 Kasım'dan itibaren, 8 milyon 54 bin liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başladığını bildirdi.

Nabi Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Hükümetinin Eskişehirli çiftçilerin her anlamda yanında olduğunu kaydetti.

Avcı, 12 Kasım'dan itibaren modern sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında Eskişehir'de 174 çiftçiye 6 milyon 697 bin 266 lira, toplamda da 8 milyon 54 bin lira destekleme ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını kaydetti.

Desteğin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Avcı, "Burada bir diğer önemli konu ise, Eskişehir'in bugünkü Türkiye geneli tarımsal destek ödemesinden yüzde 6,5 oranında önemli bir pay alması. Bunda emeği geçenleri de ayrıca kutluyorum." dedi.

Milletvekili Günay ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında Eskişehir'de 36 makine, ekipman 6 yüksek plastik tünel olmak üzere toplam 42 çiftçi, yatırımcıya 2 milyon 467 bin 907 liralık destekleme ödemesini ekim ayı ortasında gerçekleşmişti. Biz bu destekleri tarım il müdürlüğü ve ilçelerdeki ilgililer ile birlikte takip ediyoruz. Bu desteklerden çiftçimizin en doğru ve yüksek oranda faydalanmasını arzu ediyoruz. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyor, çiftçilerimize bol bereket diliyorum."

AA / Emrah Yaşar - Ekonomi Haberleri

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