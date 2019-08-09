AK Parti'li Akkal Selendi'de teşkilatıyla bayramlaştı

09.08.2019 12:21

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Selendi ilçesinde partisinin bayramlaşma törenine katıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle partililer ve Selendililer ile bayramlaşmak üzere AK Parti Manisa İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat ile birlikte Selendi ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ilçe parti binasında ilçe başkan yardımcısı İsmail Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer karşıladı. Burada partililer ile bayramlaşan milletvekili Akkal, "Selendili hemşehrilerimin kurban bayramını tebrik ediyorum. İnşallah kurban bayramı, ülkemize, Manisamıza ve Selendimize huzur, mutluluk ve bereket getirir. Selendi bizim çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir ilçemiz. Biliyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde partimizin adayı yoktu, Cumhur İttifakı'nın adayı vardı. Türkiye'nin birçok yerinde Selendi gibi belki yüksek oy potansiyeline sahip olamadı, Selendi büyük bir başarıya imza attı. Özelikle kadınlarımız büyük bir özveri göstererek, kadın dayanışmasına en güzel örneğini sergiledi. Seçim sürecinde gelip verdiğimiz sözlerimiz vardı takipçisiyiz. Selendi hizmeti fazlasıyla hak ediyor, bu hizmetlerin gelme noktasında bizlere ne düşüyorsa yapmak için her zaman hazırız. Yüksek okul, cirit sahası, doğalgaz çalışması ve buna benzer birçok ilçenin ihtiyacı var. Bunların çözümü için meclis çalışmasına başladığı 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren gerekli görüşmeleri yapıp bir an önce projelendirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından milletvekili Tamer Akkal, Kula ilçesindeki programa katılmak üzere Selendi'den ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA