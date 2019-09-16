AK Parti İl Başkanlığı'nda geniş katılımlı istişare toplantısı

16.09.2019 13:26

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda Manisa milletvekillerinin de katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli başkanlığında il binasındaki 2023 toplantı salonunda istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ilçe kongreleri, milletvekillerinin projeleri, belediyelerin çalışmaları, Manisa kamuoyunun AK Parti'den beklentileriyle yapılacak olan diğer çalışmalar görüşüldü. Değerlendirme ve istişare toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verildi.



Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek siyasi hareketin AK Parti olduğunu söyleyen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli "AK Teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Şehzadeler şehri Manisa'mızın gelişimi ve dönüşümü için çalışacağız. Bugünde birbirinden kıymetli milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve AK kadromuzun kadın ve gençlik temsilcileriyle bir aradayız. Şehrimizin geleceği için yapılacak yatırımlar, halkımızın bizden beklentileri, önümüzdeki günlerdeki yapılacak olan kongrelerimiz, milletvekillerimizin şehrimizle ilgili yapacak olduğu projeleri konuştuk. Geçmişten bu yana AK Partimizin yapmış olduğu projeler de, 17 yıllık siyasi hayatımız boyunca meşakkatli görevlerde her birimiz elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonrada koymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek siyasi hareket AK Parti, siyasi anlayış ise muhafazakar ve Demokrat siyaset olmaya devam edecektir. Bu doğrultu da geçmiş dönemde hizmet etmiş, hizmet etmeye devam eden kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.



Toplantıya, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ile Tamer Akkal, İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve 17 ilçenin başkanları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA