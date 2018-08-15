AK Parti İl Başkanı Salman: "Birlik ve Beraberlikle Aşamayacağımız Sıkıntı Yok"

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı zorluk olmadığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ekonomik açıdan daha güzel günler yaşanacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin şimdiye kadar birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Bu zamana kadar farklı terör örgütlerinin yaptığı süreçleri boşa çıkardık. Şu anda da finansal bir terörle boğuşuyoruz. İnşallah bundan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un liderliğinde kurulan kadroların attığı adımlarla selamete çıkacağız. Gerekli çalışmaların yapıldığı herkes tarafından gözlemleniyor. Finansal terör olayını da Türkiye başarı ile atlatacaktır. Ekonomik açıdan daha güzel günler yaşayacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Farklı düşüncelere sahip olan vatandaşların bile finansal terör karşısında dimdik durmasının çok önemli olduğunu ifade eden Salman, "Milletimizin birlik ve bütünlüğü yönünde yapılan açıklamalar çok değerlidir. Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız mesele yoktur. Milli duruşumuzu sergilememiz gerekiyor. Mutlaka kendi üretimimizi geliştirmek ve bunları da desteklemek gerekiyor. Bu tarz operasyonları yapmaya ve para birimi ile dünyayı terbiye etmeye çalışan bir organizasyona karşı alternatifler üretmeliyiz. Bu yerli de olabilir. Geçmişten geleceğe daha sağlıklı ilişkiler kurabilen ülkelerin ürünlerini tercih etmeliyiz. Bununla ilgili adımlar atılıyor" diye konuştu.

"Türkiye yapılanlara pabuç bırakmaz"

Türkiye'de dövizin bir gecede 2 katına çıktığı günler yaşandığına dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "O zaman siyasi istikrar yoktu. Ekonomimiz bu kadar güçlü değildi. İhracatımız yoktu. Bırakın dünya ile entegre olmayı komşularımızla kavga içerisindeydik. Şimdi bütün dünya ile entegre bir şekilde çalışmamız var. Dünyanın farklı ülkeleri ile yakınlaşmış bir Türkiye var artık. Bu yapılanların Türkiye'yi boyunduruk altına almak için yapıldığını görüyoruz. Kesinlikle Türkiye bu yapılanlara pabuç bırakacak bir ülke değil" şeklinde konuştu. - BURSA