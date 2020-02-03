AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten İdlib'deki saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere ziyaret
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AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten İdlib'deki saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere ziyaret

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

03.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:26
AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten İdlib'deki saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere ziyaret

Sabahat Özgürsoy Çelik, 'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Milletvekili Çelik, Hatay Devlet Hastanesinde tedavileri süren askerleri ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yetkililerden askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Çelik, Mehmetçiklerin aileleriyle de görüştü.

Çelik'e ziyaretlerinde Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Altınözü İlçe Başkanı Yusuf Bulanık da eşlik etti.

Kaynak: AA
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