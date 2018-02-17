AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'den Yüksekova'ya Ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Başkan Gür, partililerle birlikte Keremoğlu İş Merkezi'ndeki muhtarlık bürosunu ziyaret ederek, muhtarlarla sohbet etti.

Ardından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçen Gür ve beraberindekiler, burada başkan Salih Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.

Gür, daha sonra parti binasına geçerek partililerle bir araya geldi.