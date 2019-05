AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın para verenleri aynı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu üç örgütün PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın para verenleri aynı. Destek verenleri ve istekleri aynı. Türkiye bölünsün, parçalansın, küçülsün, dimdik durmasın, bu bayrak dalgalanmasın, ezan okunmasın istiyorlar." dedi.

Özhaseki, Keskin ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi kapsamında ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, bundan bir buçuk ay önce 31 Mart'ta bin 398 yerde seçime girdiklerini belirterek, bin 400'e yakın yerde seçime gidildiği zaman kimsenin Keskin'in sorunlarını merak etmeyeceğini söyledi.

Özhaseki, çünkü bin 400 yerde seçimin olduğunu ve herkesin başının telaşına düştüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Her yerin milletvekili kendi işiyle uğraşıyor, oradaki belediye başkanları ve halk kendi derdinde. Bin 400 yerde ayrı ayrı sorun var. Ama şimdi 3 ilçemizde seçim var. Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Keskin'de. Ankara'ya en yakın yerde Keskin. Böyle olunca Keskin'de neler oluyor diye herkes buraya bakıyor. Başkanımız hiç alınmasın, Allah'ın takdiri böyle ve bunda da bir hayır var. Keskin'in sorunlarını öğrendik ve çözmek için toplantılar yaptık, kararlar aldık. Gelmeden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı aradım ve Keskin'e gelmesi gerektiğini söyledim. 'Orada doğal gaza ne zaman başlayacaksın, programa ne zaman alıyorsun, ne zaman bitireceksin bunu söylemen lazım' dedim. Kendisi de Allah razı olsun, 'önümüzdeki hafta içerisinde gideceğim ve doğal gaz işini ne zaman başlayıp bitireceğini vatandaşa söz vereceğim' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da su sorununu nasıl çözeceğini söyleyecek. O yüzden Keskin'in başına talih kuşu kondu. İnşallah bu bir başlangıç olur ve bu hizmetler yapılır, çözülür."

Böyle iddialı olunan bir ortamda, Türkiye'nin geldiği şu noktada vatandaşların da kendilerini sıkıca desteklemeleri gerektiğini dile getiren Özhaseki, kendilerinin de burada başları dik bir şekilde hizmet edeceklerini aktardı.

Özhaseki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Keskin'e uğrayacağını ifade ettiğini bildirerek, yapılacak işleri kendisinin de burada söz vereceğini düşündüğünü kaydetti.

Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ancak fitne odakları da bir türlü bitmek bilmiyor. 8-10 yıl içerisinde İslam aleminin başındaki belaları dikkatle izlerseniz ağzı tatlı bir ülke bırakmadılar. Afrika'dan başlayın ta Afganistan'a kadar bizim gönül coğrafyamızda huzur bırakmadılar. Türkiye üzerinde de o kadar çok oyun oynuyorlar ki bunların sayısı, haddi ve hesabı yok. PKK diye bir bela. Biz bu memlekette bin yıldır Kürt kardeşlerimizle kol kola, iç içe, can cana yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bir şikayetimiz de yok. Ama nasıl olduysa 20-30 içerisinde bir bela çıkardılar ve bazı gençleri kandırarak dağlara götürdüler, ellerine silah verip bizlere silah sıktırıyorlar. Böyle bir bela. Bu ülke bölünsün, parçalansın ve küçülsün istiyorlar. Bir başka bela FETÖ. Zannetmeyin ki bu FETÖ Erzurum'dan çıkmış bir molla. Arkasında ABD ve Avrupa Birliği (AB) var. 20-30 yıldır onlarda örgütlendiler. Bunlar AK Parti döneminde yeni çıkmış örgütler değil. 30-40 yıldır varlar. Kendilerini sakladılar, Müslüman kisvesine büründüler. Bir gün geldi gerçek yüzlerini hepimiz gördük. O gün silahlarıyla, tanklarıyla ve tüfekleriyle masum, sivil halka kurşun sıktılar."

Özhaseki, DEAŞ diye bir örgütün de çıktığına işaret ederek, onlarında din görünümlü, kara kara sakallarının ve cübbelerinin olduğunu, insanları kesip doğradıklarını sonrada kelime-i tevhid getirdiklerini ifade etti.

İslam tarihinde böyle bir örgütün, mezhebi ve itikadi bir akımın olmadığına dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunlar uyduruk, sonradan ortaya çıkmış proje örgütleri. Onları oraya Batı kandırdı koydu. Onları bahane edip gelip toplanıyorlar. Bu üç örgütün PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın para verenleri aynı. Destek verenleri ve istekleri aynı. Türkiye bölünsün, parçalansın, küçülsün, dimdik durmasın, bu bayrak dalgalanmasın, ezan okunmasın istiyorlar. Küçülelim, gönül coğrafyamıza liderlik yapmayalım, mazlumların derdini söylemeyelim istiyorlar. Güçsüz bir Türkiye istiyorlar. İkinci istekleri de ülkemizin güney sınırında bir terör devleti oluşsun ve her zaman bela olsun istiyorlar. Çünkü patronlar, para verenler, bunları örgütleyenler ve istekleri de aynı. Allah'a şükürler olsun başımızda dağ gibi dimdik duran mazlumların gür sesi Recep Tayyip Erdoğan var. Allah uzun ömürler versin. Arkasında da sizler varsınız, dua ediyorsunuz, destek veriyorsunuz, o da sizleri temsil ediyor."

Özhaseki'ye programlarında AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Nuh Dağdelen ve AK Parti Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım eşlik etti.

