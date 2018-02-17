AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: "Dünya Genelinde Ekonomide 17'inci Sıradayız"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 16 tesisin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar' kapsamında 11.Etap'ta yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 16 tesisin toplu açılışı gerçekleştirildi. Ahlat Örkenler Tarım Fasulye Eleme ve Paketleme Tesisinde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Yatırımcı Kenan Örken, tesis hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak'ın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu ifade ederek, ekonomide 17'inci sırada olduklarını söyledi. Hedeflerinin Türkiye'de ilk 10'a girmek olduğunu vurgulayan Demiröz, "Ülkemiz ucuz, kendi kendine yetebilen bir ülke. Bu tesislerimiz vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise "7,5 milyonu bulan destekle yapılan 16 yatırımın Türkiye ve bölgeye büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Tarımdaki arkadaşlarımız, gece gündüz demeden çalışıp, çiftçilerimizi bilinçlendiriyor. Yoğun mesai harcıyorlar. Ben bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyor, tesislerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Hibe almaya hak kazanan yatırımcılara protokol üyeleri tarafından temsili çeklerinin takdim edildiği program, tesisin gezilmesi, toplu açılış töreni ile sona erdi.

Törene, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Erhan Demir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nasrullah Tanğlay, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS