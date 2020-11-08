AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın görevinden istifa etti

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, genel merkez ile yaptıkları istişareler sonucunda yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

6 Şubat 2017 tarihinde şahsısına verilen başkanlık görevi boyunca desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a teşekkür eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar koordinatörlüğümüzü yapmış başkanlarıma, sayın Nabi Avcı'ya, sayın Harun Karacan'a, sayın Emine Nur Günay'a, aktif siyaset yapmamı ve bu davada hizmet etme onurunu sağlayan geçmiş dönem il başkanım sayın Dündar Ünlü'ye, daha sonra ki İl başkanlarım Murat Özcan, Zihni Çalışkan ve yönetimlerine, il kadın kolları yönetim kurulu üyelerime, il gençlik kolları başkanlarıma ve yönetimlerine, ilçe kadın kolları başkanlarıma ve yönetimlerine, ilçe ana kademe ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerine, belediye başkanlarıma, mahalle başkanlarından yönetim kurullarına, komisyonlarına ve sandık başkan ve müşahitlerine kadar adlarını sayamadığım tüm dava ve yol arkadaşlarıma, yazılı ve görsel basınımıza ve yeteri kadar vakit ayıramadığım tüm aileme çalışmalarımda verdikleri destek için il kadın kolları başkanlığımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

Bu kutlu bayrağı devralacak arkadaşımıza tüm kalbimle başarılar diliyorum. 7 yıllık aktif teşkilat geçmişime bağlı olarak her zaman bilgi, teşkilat hafızası ve tecrübelerimle yanlarında olacağımı şimdiden belirtmek isterim.

Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık