AK Parti'den gençlere "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın

"Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği" iddialarının yalanlanmasının ardından bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, "Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Protokol ile Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp fakültelerinde okuyacağı öne sürülmüştü.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medyada da büyük ses getiren iddia sonrası, Milli Savunma Bakanlığı konuya açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan bakanlık, "Katarlı öğrencilerin tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Protokol, Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerini kulandı.

BİR AÇIKLAMADA AK PARTİ'DEN GELDİ

Konu hakkında da bir açıklama AK Parti'den geldi. İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile "Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir." dedi.

Hamza Dağ konu hakkında şunları söyledi:

"Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir.

Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum."