AK Parti'den Isparta Belediyesi Zaferi Kutlamaları

Isparta'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı olarak seçildi. Başdeğirmen yaptığı teşekkür konuşmasında önceki Belediye Başkanı Günaydın'ın seçim sloganını anımsatarak, "Baktım ve gördüğümde dedim ki, o slogandaki resmi değiştirsek ama slogan aynı kalsa. Şimdi daha da güzelsin Ispartam" ifadelerine yer verdi. O sırada Belediye İşhanı'ndan Başdeğirmen'in fotoğrafının yer aldığı 'Şimdi daha da güzelsin Ispartam' sloganlı afişi asıldı.

Başdeğirmen'in söylediği slogan sırasında yüksek katlı Belediye İşhanı'nın en üst katından 'Şimdi daha güzelsin Ispartam' yazılı dev afiş açıldı.

Isparta'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, AK Parti'nin Isparta adayı Adayı Şükrü Başdeğirmen, henüz kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Sandıklardaki oy sayım işlemleri sürerken, MHP'li mevcut Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve İYİ Partili Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile arasındaki oy farkı açılan Başdeğirmen'in zaferi, partilileri tarafından saat 20.30'dan itibaren ilan edildi.

Erken başlayan kutlamalar kapsamında Kaymakkapı Meydanı'ndaki AK Parti İl Binası önünde toplanan partililer, Mimar Sinan Caddesi üzerinde araç konvoyu yapan, hava fişekler ve meşalelerle coşkulu bir kutlama düzenledi.

Kaymakkapı Meydanı'na kurulan platforma TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletcekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta'nın yeni Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Başkanı Osman Zabun ile çok sayıda parti yöneticisi geldi.

Platformdaki protokol mensupları el sallayarak halkı selamlarken, sahne önünde önünde toplanan partililer de, ellerinde Türk Bayrağı, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayraklarıyla coşkuya ortak oldular.

Parlak: "Belediyecilik AK Parti'nin işi"

Kutlama töreninde konuşan AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, alanda toplananlarla hep birlikte çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Belediyecilik AK Parti'nin işi, çünkü 'Belediyecilikte bizim farkımız var' dedik. Bizim farkımız, ustamız Recep Tayyip Erdoğan dedik" ifadelerini kullandı.

Zabun: "Isparta bizi hiç yalnız bırakmadı"

Kutlama töreninde ilk konuşmayı yapan AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, "Biz, hep söyledik; Isparta bizi hiç yalnız bırakmadı. Bütün seçimlerde dimdik arkamızda durdu. Bu seçimde de bir kez daha Ispartalı hemşehrilerimiz, güçlü bir şekilde partimizin, Cumhurbaşkanımızın, adaylarımızın, Şükrü Başdeğirmen'in arkasında durdu. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Gökgöz: "31 Mart'ta da yalnız bırakmadınız"

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla okuduğu Arif Nihat Asya'nın Dua şiiriyle başlayan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, "Aşkım Isparta, sevdam Isparta 24 Haziran'da bizi nasıl yalnız bırakmadıysa, 31 Mart'ta da yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun, sağ olun var olun" dedi.

Milletvekili Gökgöz, Isparta'nın kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getirerek, bu görevin layıkıyla yapılacağını kaydetti.

Bilgiç: "Biz, gönül belediyeciliği için geliyoruz"

Isparta'nın AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman gereken desteği verdiğini dile getiren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise yaptığı konuşmada, "Ben bu yoğun geçen seçim sürecinde başta il başkanımız ve yönetimi olmak üzere, merkez ilçe başkanımız ve yönetimine, ana kademe kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, sandık görevlileri ve müşahitler, emeği geçen en başta size olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bize bu güzelliği, bu gururu yaşattınız. Biz, gönül belediyeciliği için geliyoruz. Bütün Isparta'yı ve bütün Ispartalıları kucaklamak için geliyoruz. Asla bir ayrım yok, gönüllerde taht kurmaya geliyoruz" diye konuştu.

"Bu bir ekip işi"

Bilgiç konuşmasının devamında ise, 'Rabbim bizleri utandırmasın, yolumuzdan saptırmasın' diyerek dua ederken, alanda bulunanlar da o duaya 'Amin' diyerek eşlik etti.

Bilgiç son olarak Isparta'nın, AK Partili olmayan belediye ile kaybettiği son 10 yılını telafi edeceklerini ileterek, "Bu bir ekip işi, bu ekibin en önemli üyeleri de sizlersiniz. Ne yapmamız gerektiğini sizler bize söyleyeceksiniz, başkan yapacak, biz de parayı bulacağız" şeklinde konuştu.

Başdeğirmen: "Şimdi daha güzelsin Ispartam"

Törende en son sözü alan ve resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen ise sözlerine 'Maşallah' diyerek başladı.

AK Parti'den kesin olmayan sonuçlara göre Isparta Belediye Başkanı seçilen Başdeğirmen konuşmasında, "Bu ne güzellik, Allah'ım neler nasip ediyor insanlara, bu güzelliği ve coşkuyu yaşamak, bu memleket aşkıyla burada beraber olmak kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar" dedi.

"Duamızı böyle yaptık ve yüce rabbim şu anda o görevi bize tevdi etti"

Isparta'nın soğuk havadaki gününde birlikte zafer kutlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Başdeğirmen, "Duamı, sizlerle beraber hep şöyle yaptım; 'Yarabbim, bu memlekete hayırlı, faydalı, güzel işler yapabileceksek, bu memleketin geleceğinde iyi bir şeyle daha ileriye götürebileceksek, çocuklarımıza daha ileriye bakarak daha güzel yaşam standartları daha yukarıda olan bir hayat sunabileceksek bu görevi bize nasip et'. Duamızı böyle yaptık ve yüce rabbim şu anda o görevi bize tevdi etti. Tabii ki önce nasip, sonra sizlerin takdiri. Allah razı olsun, hepinize Isparta'mız adına sonsuz teşekkürler sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Şimdi daha güzelsin Ispartam"

Başdeğirmen konuşmasının sonunda, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın seçim kampanyası ve afişlerinde kullandığı 'Daha güzelsin Ispartam' sloganını tabelalarda gördüğünü anımsatarak, içinden geçen ama kimseyle paylaşamadığı anıyı anlattı.

Başdeğirmen, "Baktım ve gördüğümde dedim ki, o slogandaki resmi değiştirsek ama slogan aynı kalsa. Şimdi daha da güzelsin Ispartam" ifadelerine yer verdi.

Başdeğirmen'in söylediği slogan sırasında yüksek katlı Belediye İşhanı'nın en üst katından 'Şimdi daha güzelsin Ispartam' yazılı dev afiş açıldı.

Kutlama programı, vatandaşlara çiçek atılması ile son buldu.

Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Şükrü Başdeğirmen 1962'de Isparta'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başdeğirmen; belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ISPARTA

Kaynak: İHA