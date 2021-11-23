AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi
AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, döviz kurundaki artışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

Güne 11.40 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi. Akşamüstü Dolar 13 liranın altına çekildi. Bu hareketliliğin ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomideki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Dağ, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

Dolarla İlgili Kritik Uyarı: Yükselme Değil, Kırılma Olacak

Vatandaşı Yeni Zamlar Bekliyor! Bu Oran Gerçekleşirse Cepler Fena Yanacak

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Ankara'da dolar hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü

Ankara'da dolar hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü

 Doların rekor kırmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar

Doların rekor kırmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title