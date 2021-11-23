AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, döviz kurundaki artışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.
Güne 11.40 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi. Akşamüstü Dolar 13 liranın altına çekildi. Bu hareketliliğin ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomideki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Dağ, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.
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??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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