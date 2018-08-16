AK Parti 6.olağan Büyük Kongresini Yapacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 6.Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirecek.

Yapılacak kongre öncesi AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci açıklamada bulundu. AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile birlikte Erzincan basını ile biraraya gelen Şireci yaptığı açıklamada "Adalet ve Kalkınma Partisi 6.Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirecek, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz.

16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, "yuvam,sevdam,aşkım" dediği partisine geri dönmüştür.

6.Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır.

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir.

Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur.Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz." dedi. - ERZİNCAN