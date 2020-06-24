HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AK Parti 34 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor

AK Parti, tarım arazileri, ağaç kesimi, tütün ve tütün ürünlerinin ticareti gibi konuları içeren 34 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun ile gıdada hile yapanlara 500 bin TL'ye kadar para, 3 yıla kadar da hapis cezası kesilecek.

AK Parti 34 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
24.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:04

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Partili Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Amacımız tarım arazilerini korumak. Tarımsal amaçlı bir depo, bir alan yapabilirsiniz. İzni siz, tarımsal tesis olarak alıp da, fabrika veya plaza yapıyorsanız tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Amaç dışında kullanıma asla müsaade edilmeyecek.

AK Parti 34 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

TAKLİT VE TAĞŞİŞE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 TL'ydi. Yeni düzenlemede 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Aynı tağşiş ve taklidin piyasaya sürülmesi durumunda 1-3 yıl arası hapis verilebilecek, piyasadan men edilebilecekler. Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürlere kadar herkes bu cezalara çarptırılabilir, buradan uyaralım.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜTÜN ELEŞTİRİSİNE YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Vatandaş tütün aldı, sardı, ceza yiyecek' diyor. Böyle bir şey yok. Bunu ticari faaliyet olarak yapıyorsa suçu var. İçmek için yapıyorsa bunda bir ceza söz konusu değil. Tütün üreticileri için yüzde 30 kota getiriliyor. Yüzde 45'e kadar da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yükseltilebilecek. Üreticilerimize ciddi bir alan oluşturacağız.

İZMİR'E BAYRAK-PARA TARTIŞMASI

İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar Türkiye'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz. Terör örgütünün bir paçavrası ve sinsi planları vardır. CHP'nin bu söylemlere girmesini son derece tehlikeli buluyoruz. HDP'nin söylemlerini meşrulaştırmak adına İzmir'i seçerek bu açıklamayı yapması tehlikelidir. CHP, bununla ilgili bir karar almıyorsa, HDP'nin sinsi planına ana muhalefetin destek olarak attığı bir adım olarak görüyoruz."

Ekonomi Manşet

Haberler

Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: AK Parti 34 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:05:23. #1.14#
title