Ajax'tan büyük jest! Şampiyonluk kupasını eritip taraftarlara dağıttılar
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Ajax'tan büyük jest! Şampiyonluk kupasını eritip taraftarlara dağıttılar

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Eredivisie'de 35. kez şampiyonluğa ulaşan Ajax, taraftarlarına unutamayacağı bir jest yaptı. Şampiyonluk kupasını eriterek minik yıldızlar haline getiren Hollanda ekibi, bunları taraftarlarına dağıttı. Bu olayı sosyal medya hesabından, "Zaferin, tarihin, Ajax'ın bir parçası... Kelimenin tam anlamıyla sizin için" ifadelerine yer verdi.

Hollanda şampiyonu Ajax, taraftarları için bir ilke imza attı. Pandemi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip, minik yıldızlar yaparak kombine alan taraftarlarına gönderdi.

"AJAX'IN BİR PARÇASI"

Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi. Yapılan paylaşımda "Zaferin, tarihin, Ajax'ın bir parçası… Kelime tam anlamıyla sizin için" ifadelerine yer verildi.

Ajax'tan büyük jest! Şampiyonluk kupasını eritip taraftarlara dağıttılar
Ajax'tan büyük jest! Şampiyonluk kupasını eritip taraftarlara dağıttılar
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