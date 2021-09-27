Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım - Haberler Spor
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Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım

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Yarın akşam Hollanda'da oynanacak maç öncesi Ajax Teknik Direktörü Erik ten Haag, basın toplantısı düzenledi. Hag, "Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz" dedi.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve Daley Blind, Beşiktaş karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. İk isim de iddialı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SAKATLARI VAR"

Ajax Teknik Direktörü Haag, "Beşiktaş belki şu an grupta zayıf bir takım gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz. Bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu yarın sahada olacak. O isim de Batshuayi" diye konuştu.

Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım

"BEŞİKTAŞ'IN BİZİ YENMESİ ZOR OLUR"

Takımın tecrübeli isimlerinden Blind ise şu sözleri kullandı: Biz iyi oynarsak, Beşiktaş'ın bizi yenmesi zor olur. Fikstür çok yoğun tabii ki. Haftada birkaç maç oynamak hoşuma gidiyor. Daha fazla maç yapabilmek keyifli. Takım olarak iyi hazırlandık. Beşiktaş'ın çok oyuncusu var. Çok sakatları olup olmadığına bakmıyoruz ve Beşiktaş'ı da küçümsemiyoruz.

Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım
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Haber: Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım - Haberler Spor
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