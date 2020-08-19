Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor Hollanda devi Ajax, Barcelona'da forma giyen eski futbolcusu Luis Suarez'i gündemine aldı. Transfer için ilk temas kurulurken, Katalan ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde Suarez'in gidişine onay vereceği öğrenildi.

Teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman'ı getiren Barcelona'da değişim rüzgarları esmeye başladı.

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle temas kuran Hollanda ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona da Luis Suarez'in iyi bir teklif karşısında gönderilmesine sıcak bakıyor.

HEZİMET SONRASI DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından kaosa sürüklenen Barcelona'da 7 ay önce göreve getirilen teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. Başkan Bartomeu, teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın getirileceğini açıkladı.

Bartomeu, hakkında ayrılık iddiaları çıkan Lionel Messi'nin ise takımda kalacağını ve Koeman'ın takımı Messi'nin çevresinde kuracağını ifade etti.

4 YIL AJAX'TA FORMA GİYMİŞTİ

2014 yazından bu yana Barcelona forması giyen Luis Suarez, 2007-2011 yılları arasında Ajax için ter dökmüş ve ardından 26.5 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu. Barcelona, Uruguaylı yıldızı Liverpool'dan 81 milyon euro'ya transfer etmişti.