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Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu

09.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:35

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 yıl önce ailesine şifa olması için ürettiği kozalak reçeli ile adını duyuran Nilgün Özkurt, seri üretime geçtiği reçeliyle marka oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan astım hastası Nilgün Özkurt, kendine şifa olması amacıyla yaklaşık 5 yıl önce ürettiği kozalak reçeli sayesinde başta kendi sağlığı olmak üzere çevresindekilerin de sağlığına kavuşmalarında etkili olunca seri üretime geçti. Önceleri evinde küçük çapta yaptığı üretimi iş yeri açarak seri üretime taşıyan girişimci Nilgün Özkurt'un ünü sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde bir anda tüm Türkiye'ye yayıldı. Geçtiğimiz yıl kendi iş yerini açan Nilgün Özkurt'u hem tebrik etmek hem de başarılar dilemek amacıyla ziyarette bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Yönetim Kurulu üyeleri ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, ürünleri ve üretim yerini inceleyerek takdirlerini dile getirdiler.

"AMACIMIZ ÜRETİMİ ARTIRARAK İHRACATA YÖNELMEK"

Konuklarına yaptığı el emeği doğal ürünlerini tanıtan Nilgün Özkurt, kendisi ve ailesi için doğal şifa kaynağı aradığını ve son 5 yılda geldiği noktada da şu an herkese destek olmaya çalıştığını ifade etti. Özkurt; "Ürettiğim tüm ürünler tamamen doğal ve özel olarak seçtiğimiz alanlardan elde edilen ürünler. Titiz bir şekilde de üretimimizi yaparak herkesin alabileceği ekonomik fiyatlarla satışını yapıyoruz. Ürünlerimizin analizlerini de sık sık yaptırarak olmazsa olmazımız olan tamamen doğal olması yönündeki kriterlerimize dikkat ediyoruz. Kesinlikle ilaç olmayan fakat sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutan ürünlerimizin sonuna kadar da arkasındayız. Geçtiğimiz yıl açtığımız iş yerimizde kadınlara da istihdam sağlamaya başladık. Mevsimine göre çalışan sayımız da değişmekte ve amacımız devlet desteği ile üretimi artırarak ihracata yönelmek" dedi.

"BİZE NE DÜŞÜYORSA HAZIRIZ"

Milletvekili Mustafa Savaş, "Bereketli topraklarımızın güzel ürünlerini doğal yöntemlerle işleyen Nilgün hanımın iş yerini ziyaret ettik. Güzel bir kadın girişimci örneğini gördük. Nilgün Hanımın seri halde yaptığı doğal ve sağlıklı ürünlerin Türkiye'ye ve dünyaya dağılmasını istiyoruz. Bizim de isteğimiz buradaki ürünlerin marka haline gelerek katma değer elde ederek satışının yapılmasıdır. Bize ne düşüyorsa hazırız" dedi.

Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu

Kaynak: İHA

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