AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan "15 Temmuz" mesajı
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AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan "15 Temmuz" mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan
14.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:34

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla varlığımıza, istikbalimize ve inançlarımıza darbe vurmak isteyenlere karşı yekvücut olup; aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz verilmeyeceğini, birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya göstermiştir.

Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşında aziz ecdadının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, bugün Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırabilmiştir. Çünkü Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası, Fethin kutlu sembolü, tam bağımsızlığımızın bir nişanesidir. Bu kutlu mabedi Müslümanların hizmetine sunan Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Ayasofya Camisi, İslam ümmetine hayırlı olsun ve Ümmetin lideri var olsun. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür.

Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize saygılarımı ve şifa dileklerimi sunuyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

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