Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin derbi öncesi son antrenmanını izledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak siyah-beyazlı ekibin son antrenmanını izledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak siyah-beyazlı ekibin son antrenmanını izledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Çebi'nin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanını asbaşkan Emre Kocadağ, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, futbol transfer, scouting ve futbol yapılanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futboldan sorumlu icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile birlikte izlediği belirtildi.

Antrenmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir araya gelen Çebi'nin, Galatasaray maçı için başarı dilediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz