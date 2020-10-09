Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi
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Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi

09.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:12

UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren, pandeminin de etkisiyle bu zorluklardan kurtulmaya çalışan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama zorunluluğu bulunan Beşiktaş'ın geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyordu.

Eylül ayı itibariyle bunu kapatabilmek için nakde ihtiyacı bulunan yönetim yine bankaların kapısını çaldı.

EVLERİNİ İPOTEK ETTİRDİ, OYUNCULARA BORÇ KALMADI

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Siyah-beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kişisel girişimleriyle oldu.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve pandeminin getirdiği mali zorluklardan dolayı nakit akışı iyice düşen Beşiktaş'ın bu krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.

Bunun üzerine Başkan Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, siyah-beyazlıları sıkıntıdan kurtardı.

TESİSLERE TAŞINIYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımını en kısa sürede ayağa kaldırmak için de devreye girecek. Siyah-beyazlıların patronu, artık tam gün mesaiyle Ümraniye'de olacak ve işlerini buraya taşıyacak.

Bu şekilde Teknik Direktör Sergen Yalçın'a destek verecek olan Çebi'nin akşama kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kalacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi
Haber Yorumları (6)
DAMAT BEY: BORCU ANLADIK DA ALACAKLILAR KİM ??? HİÇ BİR KULÜP ALACAKLILARI AÇIKLAMIYOR GERÇEKTEN ALACAKLI VARSA NEDEN İCRA İŞLEMİ BAŞLATMIYOR???
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ANGARALI0606: Vadesi geçmemişse neden İcra takibi olsun ki?
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FİKSTÜRDE SON 5TEYİZ: beşiktaşın sorunu para, aylardır parasını alamayan oyuncular var. para almadan oynar mı adam. sonra niye kötü bu takım deniyor.
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