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Ahmet Nur Çebi, basketbol, Beşiktaş, Spor

Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı beIN Sports'a verdiği röportajda liglerin Haziran sonuna kalması durumunda ligin bu haliyle tescil edilebileceği ya da oynanmış sayılabileceğini söyledi.

23.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:58
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüsün futbola ve Beşiktaş'a etkilerini değerlendirdi ve ligin kaderiyle ilgili görüşlerini bildirdi.

Önce sağlık olduğunu vurgulayan Çebi, "Şu anda sağlık söz konusu. Bu kriterler yerine geldikten sonra ancak futbol-basketbol veya diğer sporlar konuşulabilir. Bizim bakış açımız bu. Koronavirüs ile ilgili yönetim, başarılı gidiyor. Bu sürecin başarıya ulaşması için hükümetin aldığı kararlara hepimizin tamamen uyması gerekiyor. Buna uyum gösterirse başarılı oluruz. Çok ilginç bir yapımız var. Cumartesi-Pazar insanların evlerinde oturup programa katkı vermesi gerekirsen dışarıda olmalarına şaşırdım. Hayat devam ediyor ama kendimizi korumamız gerekiyorken ilginç bir tavır var. İşi gücü olmayan insanların evlerinden çıkmamaları gerekiyor. İşi olan insanların da tedbirlerini almaları gerekiyor. Tedbirler belli ki biz bunlara dikkat ediyoruz. Yapılacak olanlar için kadroyu burada muhafaza ediyoruz. Arkadaşlarımız da çok tedbirliler. Herkesin bu tedbirlere uyması halinde, virüsle mücadelede elbirliği ve hükümetin aldığı kararlara tam uyum gerekiyor" dedi.

"DOKTORLARIMIZ HER TÜRLÜ TAKİPTE"

'Önce sağlık' mantığıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çebi şöyle devam etti, "Bir şekilde futbolu veya spor tekniğini ön planda tutacağız diye halkın sağlığını tehlikeye atamayız. Sporcuların evlerinde olmalarını ve çalışmalarına devam etmelerini istiyoruz. Şu ana kadar da doktorlarımız her türlü takipteler. Herhangi bir sorun çıktığında neler olacağı konusunda çalışanları ve sporcuları uyardılar. Şu anda yapmamız gereken iş bundan ibaret.

Bir hükümetimiz, devletimiz var. Bunların yönettiği şekilde hareket etmemiz lazım. Bu testler sağlık bakanlığı tarafından yürütülüyor. Hükümetimize güveniyoruz. Biz de gideceksek açılmış olan testlerle yürümemiz gerekiyor."

"HAZİRAN SONUNA SARKARSA LİG BU HALİYLE TESCİL EDİLEBİLİR"

Çebi, virüs nedeniyle önlemlerin devam etmesi ve sağlıklı bir şekilde maçlara başlanmaması durumunda ligin oynanmamış kabul edilip iptal edilebileceğini belirtti.

Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi, ligin gelişmelere göre ele alınması gerektiğini kaydederken, "Kriz, Mayıs sonuna mı kalacak yoksa daha mı uzayacak? Lig Temmuz-Ağustos ayına kayıyorsa, şampiyonluğa kim gidecek? Takımların son 5 yıllık ortalaması alınması gündeme gelebilir. O zaman da diyorum ki bu gelirlerden dayanışma zamanı, temsil eden değil, tamamı alabilsin. Etmeyenler de bundan pay alsın. Bu birlik ve beraberliğin de simgesi olur. Seyircisiz oynanması şartların iyi olduğu anlamına gelmiyor. Seyircisiz oynanmasını düşünmek demek şartların iyi gittiğini gösterir. Ya kökten tamamen çözülmeli, 'Artık tehlike kalmadı' denilince oynanmalı ve tamamlanmalı. Bu benim birinci tercihim. Ancak uzaması halinde Ağustos ve Eylül ayında bu ligi oynamak doğru olmaz. Bu iş Haziran sonuna kaldığı takdirde liglerin oynanmamış kabul edilmesi benim şahsi görüşüm. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir

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