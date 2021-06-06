Ahmet Nur Çebi'den Vida'ya üstü kapalı mesaj: Bizim imkanımız yok, istediğiniz parayı veren varsa gidin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda takımın ekonomik modeli hakkında ve futbolcu maaşları üzerine yorumlar yaptı. Vida'nın yüksek maaşı üstünden açılan konuya Çebi, "Bu futbolcuların hakkı olabilir ama buranın imkanları müsait değil. Çok iyi futbolcuysan ya gideceksin ya da başka yerde alamıyorsan bizimle aile olarak devam edeceksin" dedi.

Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, maddi konular üzerine keskin ifadeler kullandı. Çebi, takımın ekonomisini sarsmayacaklarını ve futbolculardan indirim isteyeceklerini ifade etti.

İşte Çebi'nin açıklamaları:

"HOCAMIZLA NİYE SORUN OLSUN?"

"Sergen Yalçın'ın dik duruşu, zekası, sabrı cesareti... Çok artıları var. Hocamızla oturup konuşacağız. Ne için sorun olsun ki? Sonuçta bir kağıt parçasına imza atacağız. Bu atıldığında herkes görecek. Hoca yoruldu, dinlenmeye çalışıyor. Kendine göre süreci var.

"TALEBİMİZ HİÇ BİTMEYECEK"

Yüksek maaş alan oyunculardan indirim talebimiz hiç bitmeyecek. Bu futbolcuların hakkı olabilir ama buranın imkanları buna müsait değil. Müsait değilse çok iyi futbolcuysan ya gideceksin ya da başka yerde alamıyorsan bizimle aile olarak devam edeceksin.

"ERSİN GİTSE BİLE YERİ DOLAR"

Ersin gitse dahi arkada genç ve başarılı iki kalecimiz var. Beşiktaş'ın menfaatlerini ekonomik olarak düşünmek zorundayız. Tercihim şampiyon olmuş bir takımı tüm ekibiyle muhafaza etmek. Futbolcunun geleceği söz konusudur, iyi ücret alıyordur o zaman başka.

"BİZİ TAHRİK ETTİLER"

Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş taraftarını tahrik eden ve üzen videolardı. Soyunma odasında zıplıyorlar; anladık. Şampiyonu yenmişsin, lideri yenmişsin, Beşiktaş'ı yenmişsin; eyvallah. Bunların sosyal medyada ne işi olduğunu lütfen açıklasınlar.

"BILLOND İDDİALARI BAŞTAN AŞAĞI YALAN"

Billong iddiaları baştan aşağı külliyen yalan. Müracaat edip, iddia eden kulüp seçimin arifesinde. Averajla şampiyonluk kaybetmiş, canı yanmış. Kendi kendilerini nasıl motive edeceklerse, tedavi edeceklerse bir yol bulmuşlar. Yollarına devam etsinler.

"YALANLA RAHAT EDİYORLARSA SÖYLESİNLER"

Olmayan şeyleri söyleyerek kendilerini rahatlıyorlarsa, devam etsinler. Bizim için hiçbir kıymeti yok. Beşiktaş'ın şampiyonluklarının hepsi tertemizdir. Bu seneki de aynen tertemizdir, hiç kimse lekeleyemez.