Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, ezeli rakiplere dikkat çeken bir gönderme yaptı. Çebi, "Beşiktaş şampiyon oldu, bir bakıyoruz Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler mutlu. E biz de mutluyuz. O zaman ben de diyorum ki hep biz şampiyon olalım, böylece herkes mutlu olsun" dedi.

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, siyah-beyazlıları bir araya getirdi. Başkan Çebi de burada açıklamalar yaptı. Çebi'nin şampiyonluk sözleri dikkat çekti.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"ÇOK YORULUYORUM"

"Gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir görevimiz var. Bazen inanın çok yorulduğumu hissediyorum. Tabii ki Beşiktaş'a hizmet etmek benim için onurdur, şereftir. Gücümün yettiği kadar bu görevi sürdüreceğim, nereye kadar gider bilemiyorum.

"HERKES MUTLU OLDU"

Zor bir sezonu şampiyonlukla üstelik çifte kupayla kapattık. Eğlenmek herkesin hakkı. Beşiktaş şampiyon oldu, Galatasaraylılar mutlu, Fenerbahçeliler mutlu, biz de mutluyuz. O halde her sezon biz şampiyon olalım, herkes mutlu olsun! Bu herkese nasip olmaz, düşünün Beşiktaş şampiyon oluyor, rakiplerimiz de mutlu oluyor."