Ahmet Daşkan: "Pazar günü zafer bizim camiamızın olsun"

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Çorum FK maçı öncesi açıklamalarda bulunarak tek hedeflerinin 3 puanla dönmek olduğunu söyledi.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında 30 Ocak pazar günü Çorum FK ile deplasmanda yapacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz 3 puan almak"

Zorlu karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "Hafta içi Sarıyerspor ile oynamamız gereken karşılaşma hava muhalefeti nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Takımımız ara vermeden ertelenen maçın ardından Çorum FK maçı hazırlıkları başladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Zorlu karşılaşma öncesi moral ve motivasyonumuz son derece yüksek. Futbolcularımız Çorum FK karşısında ellerinden geleni yapacak. Sahada terimizin son damlasına kadar 90 dakika boyunca savaşan futbolcularımızın olacağı açık ve net. Tek hedefimiz 3 puanı almak. Ligde kalan karşılaşmalarımızın hepsine birer final gözüyle bakıp kazanmamız lazım. Lig tablosunda hak ettiğimiz yerde değiliz ve alacağımız başarılı sonuçlarla hem puan tablosunda hak ettiğimiz yere geleceğiz hem de camiamızı mutlu edeceğiz. İnşallah pazar günü zafer bizim camiamızın olsun." ifadelerini kullandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor